سبع دول أوروبية تطالب "إسرائيل" بوقف حرب غزة وإنهاء الحصار

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره قادة كل من: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا وسلوفينيا، أعربوا فيه عن رفضهم التام لأي خطط تهدف إلى التهجير القسري لسكان القطاع أو إلى إجراء تغييرات ديمغرافية فيه.

وأكد البيان: إن القادة الأوروبيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام كارثة إنسانية من صنع الإنسان ترتكب أمام أنظار العالم في غزة.

وأشار البيان إلى إن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل لقوا حتفهم في القطاع محذرين من أن الآلاف غيرهم مهددون بالموت جوعاً خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

وفي هذا السياق، طالب القادة الأوروبيون الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن سياساتها الحالية وبالامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية إضافية في قطاع غزة.

ودعوا كذلك إلى رفع شامل للحصار المفروض على غزة، بما يتيح توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن، سريع ودون عوائق، إلى كافة مناطق القطاع، من خلال المنظمات الإنسانية الدولية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية المعروفة.

كما شددوا على أهمية دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وضمان وصولها الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين داخل القطاع.

وفي ختام بيانهم، ناشد القادة الأوروبيون جميع الأطراف الانخراط الفوري وبحسن نية في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل والإفراج عن جميع الرهائن، مؤكدين في الوقت نفسه على الدور الحاسم الذي تضطلع به كل من الولايات المتحدة، مصر، وقطر في هذا المسار.

حماس تشيد

من جهتها، أشادت حركة حماس،امس الجمعة، بمواقف قادة هذه الدول الأوروبية .

وقالت حماس، في بيان: نثمن الموقف والشجاع الذي عبرت عنه إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيان مشترك يدعو إلى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار، ويدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت أنها تقدر موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، ورفضه لانتهاكات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتابعت حماس: إن هذه المواقف تمثل صرخة ضمير في وجه جرائم الاحتلال وتفضح زيف روايته في تبرير حربه على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

ودعت قادة العالم، إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت حماس، عن تطلعها إلى موقف عربي موحد يضغط لوقف الحرب على غزة وضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل عاجل لإنقاذ المدنيين.

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