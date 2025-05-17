وزير الصناعات الدفاعية الباكستانية: لن نعترف بإسرائيل أبدًا

وقال "محمدرضا حياة"في مقابلة على شبكة جيو الباكستانية، ردا على مطالبة ترامب لعرب المنطقة بالانضمام إلى اتفاق الإبراهيمي وتوسيع المصالحة مع الکیان الإسرائيلي:باكستان ثابتة في سياستها ضد هذا الکیان وسنكون آخر دولة في العالم تعترف بهذا الکیان.

وأكد: إن الشعب والحكومة والقوات المسلحة الباكستانية لن تتراجع أبدا عن دعم شعب كشمير ونحن نعلم أن الکیان الإسرائيلي، بالتواطؤ مع بعض الدول، يسعى إلى الإضرار بإسلام آباد.

واضاف وزير الصناعات الدفاعية الباكستانية: إن سياستنا الخارجية واضحة وأن إسلام آباد لن تعترف أبدا بالکیان الإسرائيلي.

وقال في إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين الکیان الإسرائيلي والهند: نحن نعلم أن الإسرائيليين متورطون في التصعيد الأخير للتوترات في جنوب آسيا وحتى في الهجمات التي نفذت على باكستان.

وأعلن الجيش الباكستاني في الأسبوع الماضي عقب هجمات شنتها طائرات هندية بدون طيار على مناطق مختلفة من البلاد، أنه أسقط أكثر من 70 طائرة هندية بدون طيار، معظمها من صنع "إسرائيل".

انتهی**1426