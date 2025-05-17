طهران تستضيف الاجتماع الـ 18 للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وتركمانستان

وقال رئيس مركز الشؤون الدولية لوزارة الطرق وبناء المدن امين ترفع ان اللجنة ستتراسها عن الجانب الايراني وزيرة الطرق وبناء المدن فرزانه صادق وعن الجانب التركمانستاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رشيد مردوف.

وتابع ان اليومين الاول والثاني مخصصان لاجتماع الخبراء بهدف دراسة مسودة مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي.

واوضح ان صادق ومردوف سيلتقيان يوم الاثنين لدراسة التفاهمات واداء الدورة الـ 17 للجنة المشتركة ومن بعدها، تدرس مجموعات الخبراء التعاون في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والاتصالات والزراعة والبيئة وعلم الارصاد الجوية والرياضة والسياحة والاعلام.

واكد انه سيتم في يوم الثلاثاء وفي حفل الختام، التوقيع على مذكرة التفاهم للدورة الـ 18 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وتركمانستان.