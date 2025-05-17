وزير التراث الثقافي يمثل ايران في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر

وقال سفير ايران لدى الفاتيكان حجة الاسلام والمسلمين محمد حسين مختاري ان الوزير صالحي اميري سيمثل الحكومة في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر والذي يقام بمشاركة قادة ووفود رفيعة من الدول المختلفة.

واضاف ان وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية سيسلم رسالة من الرئيس بزشكيان الى بابا الفاتيكان.

وتابع ان الوزير صالحي اميري سيلتقى خلال الزيارة التي تتم في اطار الدبلوماسية الثقافية والدينية، عددا من كبار مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية والمسؤولين الثقافيين للفاتيكان لبحث سبل توسيع العلاقات الثقافية والدينية والسياحية بين الطرفين.