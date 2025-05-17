١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85835486
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journalistکاظم شماعییان

وزير التراث الثقافي يمثل ايران في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85835486
وزير التراث الثقافي يمثل ايران في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر

طهران/ 17 ايار/مايو/ارنا – ينوب وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية رضا صالحي اميري عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر ويسلم الاخير أيضا رسالة تهنئة من جانب رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وقال سفير ايران لدى الفاتيكان حجة الاسلام والمسلمين محمد حسين مختاري ان الوزير  صالحي اميري سيمثل الحكومة في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر والذي يقام بمشاركة قادة ووفود رفيعة من الدول المختلفة.

واضاف ان وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية سيسلم رسالة من الرئيس بزشكيان الى بابا الفاتيكان.

وتابع ان الوزير صالحي اميري سيلتقى خلال الزيارة التي تتم في اطار الدبلوماسية الثقافية والدينية، عددا من كبار مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية والمسؤولين الثقافيين للفاتيكان لبحث سبل توسيع العلاقات الثقافية والدينية والسياحية بين الطرفين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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