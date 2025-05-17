قرية "سهيلي" في جزيرة "قشم"..جنة المأكولات البحرية والتقليدية اللذيذة

تقع قرية سهيلي في جزيرة قشم، أكبر جزيرة إيرانية في الخليج الفارسي وتشتهر هذه القرية بأطباقها البحرية اللذيذة والتقليدية.

ويخرج الصيادون المحليون إلى البحر كل صباح بقواربهم، ويسلمون أفضل صيد اليوم إلى المطاعم المحلية، من الروبيان الطازج إلى الأسماك الملونة من الخليج الفارسي.

وتتضمن قائمة المطعم في قرية سهيلي مجموعة واسعة من أطباق المأكولات البحرية الأصيلة من جنوب إيران، بما في ذلك أنواع مختلفة من الروبيان والأسماك المطبوخة بطرق مختلفة.

ويقع العديد من المطاعم في قرية سهيلي في مساحة مفتوحة على الشاطئ، مما يسمح للسياح بالاستمتاع بالمأكولات البحرية اللذيذة مع الاستمتاع أيضًا بالمناظر الجميلة للخليج الفارسي.

مع نمو السياحة الغذائية في قرية سهيلي، شهد الاقتصاد المحلي ازدهارًا ملحوظًا ويستفيد من هذا الازدهار الصيادون المحليون والمزارعون وأصحاب المطاعم الصغيرة.

بالإضافة إلى تناول الطعام، يتسوق العديد من السياح أيضًا في الأسواق المحلية ويأخذون إلى منازلهم هدايا تذكارية محلية مثل التوابل الجنوبية الخاصة والصناعات الیدویة.

وتصنف قرية "سهيلي" السياحية في جزيرة قشم، والتي يبلغ عدد سكانها 2200 نسمة، ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم عام 2025.

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