١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٣ م
رمز الخبر: 85835576
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journalistکاظم شماعییان

احباط محاولة لتركيب جسم انفجاري في سراوان (جنوب شرق)

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٣ م
رمز الخبر: 85835576
احباط محاولة لتركيب جسم انفجاري في سراوان (جنوب شرق)

زاهدان/ 17 ايار/مايو/ارنا – اعلنت قيادة قوات الشرطة بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) انه تم احباط محاولة للمخلين بالنظام والامن العام بمدينة سروان، ممن حاولوا تركيب جسم انفجاري.

وقال المركز الاعلامي لقيادة الشرطة بسيستان وبلوجستان اليوم السبت في بيان ان محاولة المخلين بالنظام والامن العام ممن قاموا صباح اليوم بتركيب جسم تفجيري على طريق دورية لمركز الشرطة في احد احياء مدينة سراوان، قد باءت بالفشل.

واضاف البيان انه في اعقاب هذا العمل المناهض للامن، تم تشكيل فرق تخصصية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المنفذين والقبض عليهم موضحا انه سيتم الاعلان عن نتيجة ذلك للجماهير.

واكد البيان ان امن الجماهير هو خط احمر بالنسبة للشرطة، واي شخص يريد تجاوز هذا الخط الاحمر، فانه سيواجه برد فعل حازم من لدن قوات الشرطة.

يذكر ان مدينة سراوان تقع على بعد 335 كيلومترا جنوبي شرق مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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