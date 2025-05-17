١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٩ م
رمز الخبر: 85835686
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journalistکاظم شماعییان

رابطة مدرسي الحوزة العلمية: تصريحات ترامب حول ايران، تافهة ولا قيمة لها

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٩ م
رمز الخبر: 85835686
رابطة مدرسي الحوزة العلمية: تصريحات ترامب حول ايران، تافهة ولا قيمة لها

قم/ 17 ايار/مايو/ارنا – اكدت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم في بيان ان التصريحات الجاهلة والتافهة للرئيس الامريكي حول ايران الاسلامية وشعبها النبيل، لا قيمة لها وتتصف بالشر.

وقال البيان ان ترامب يسعى من خلال تصريحاته المثيرة للجدل وادبياته المشوهة، الوصول الى غاياته السلطوية والتنمرية في السياسة والاقتصاد.

واضاف ان امريكا وفي عدائها لايران، تتبع حربا هجينة وسياسات شريرة، لذلك فان الضغوط الامريكية في مجال الحرب الاقتصادية والعقوبات، تاتي بهدف تيئيس الشعب الايراني. لكن اردة شعبنا فولاذية وان الجماهير بوصفهم القاعدة الرئيسية وركيزة السلطة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، لن تيأس ابدا.

وقال البيان ان رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم اذ تستنكر بقوة ثرثرة الرئيس الامريكي العدو القديم للشعب والنظام الاسلامي لتؤكد ان الهزائم الاقليمية والدولية لامريكا، نابعة من عزة الشعب الايراني وعدم رضوخه للهيمنة، وان ايران ستبقى رافعة راية مكافحة الاستكبار.

واكد ان الشرور والانفلات الامني في منطقة غرب اسيا وباقي مناطق العالم وكذلك ما يقع من قتل الاطفال وجرائم اسرائيل في غزة، كله يحصل في ظل الدعم الامريكي.

وخلصت رابطة المدرسين الى القول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظلال النصرة والامداد الالهيين، ستبقى شامخة مرفوعة الراس وان ترامب سيصاب بمصير اسلافه رؤساء امريكا الفاشلين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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