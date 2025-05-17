اسلامي: سنحمي دعائم الصناعة النووية للبلاد بقوة

وكان اسلامي قد استضاف مساء امس وزير الخارجية عباس عراقجي واعضاء منظمة "بوغواش" الدولية (التي هدفها مساعدة البشرية عن طريق تطوير العلوم بما في ذلك الافادة من الطاقة النووية السلمية).

وكتب اسلامي على صفحته الشخصية حول اللقاء: ان هذه المنظمة غير الحكومية وبماضيها لقرابة سبعة عقود، تاسست بهدف خدمة البشرية عن طريق تطوير العلوم لا سيما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

واكد ان هذا اللقاء ليس يشكل اساسا لتبادل الافكار فحسب، بل رمزا لعزيمتنا المشتركة على طريق السلام والتنمية المستدامة في مجال العلوم النووية، لان هذه العلوم هي القوة الدافعة للتقدم في جميع الميادين.

وقال في الختام: اننا قد حققنا بفضل خبرتنا المحلية وقدراتها الداخلية انجازات باهرة في المجال الاستراتيجي للعلوم النووية وسنظل نحمي بقوة دعائم الصناعة النووية للبلاد. ان العالم يعرف جيدا ان ارداة الايرانيين لن تلين.