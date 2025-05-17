نائبة: ثمة فرصة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين ايران واندونيسيا

وقالت مباركة اليوم السبت لمراسل ارنا ان المؤتمر حضره اكثر من 38 بلدان اسلاميا، بمن فيهم رئيس مجلس الشورى الاسلامي والوفد المرافق له.

واضافت ان اتفاقات جيدة تحققت لزيادة التعاون الاقتصادي بين غرفتي تجارة اندونيسيا ورجال اعمال ايرانيين موضحة انه تقرر اقامة اجتماع افتراضي مشترك في الشهر المقبل لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل انتاج المستلزمات الطبية وسائر حقول الانتاج.

واعربت مباركة وهي الناطقة باسم لجنة الصناعات والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي عن اعتقادها بان تبادل الطلبة والاساتذة والتعاون في الحقل الزراعي مع التركيز على الافادة المثلى لموارد المياه والارض الوفيرة في اندونيسيا يمكن ان يسهم في رفد المزارعين الايرانيين في مجالات من مثل الاسمدة الكيمياوية والزراعة.