١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85835881
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في لقاء مع نظيره الطاجيكي ..

عراقجي يؤكد ضرورة الموقف الاسلامي الموحد لوقف الابادة ضد الفلسطينيين

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85835881
عراقجي يؤكد ضرورة الموقف الاسلامي الموحد لوقف الابادة ضد الفلسطينيين

طهران / 18 ايار/مايو/ارنا- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين في طهران السبت على ضرورة اتخاذ موقف موحّد وحازم من قبل الدول الإسلامية لوقف الإبادة الجماعية ووقف سياسات الحرب التي ينتهجها الكيان الصهيوني.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش منتدى حوار طهران، ناقش نافش العلاقات الثنائية وأعربا عن ارتياحهما للعلاقات الودية بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما اعتبرا القواسم التاريخية والحضارية والثقافية واللغوية والدينية المشتركة بين الشعبين رصيدًا فريدًا لتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل متزايد، وأكدا على عزم قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم، وأدان جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة تبني الدول الإسلامية موقفًا موحدًا وحازمًا لوقف الإبادة الجماعية ووقف السياسات العدوانية التي يمارسها هذا الكيان.

كما أكد وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان، في إشارة إلى حساسية التطورات الجارية في المنطقة ووجود تحديات وهواجس مشتركة، على ضرورة استمرار التشاور الوثيق والمستمر على المستوى الثنائي في إطار اجتماعات المشاورات السياسية، وكذلك على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية.

انتهى ** 2342

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