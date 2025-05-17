١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85835884
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الادميرال ايراني: قواتنا البحرية اظهرت للعالم قوة إيران وتقدمها

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٢ ص
رمز الخبر: 85835884
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية اظهرت للعالم قوة إيران وتقدمها

بندر عباس / 18 ايار/مايو/ارنا- أكد قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الادميرال شهرام ايراني أن هناك مهام كبيرة على جدول الأعمال، وقال: "لقد اظهرت الدورية 86 للقوات البحرية الايرانية للعالم قوة وتقدم إيران الإسلامية".

وفي الذكرى الثانية لعودة الدورية البحرية 86 الى البلاد بعد طوافها حول العالم، قال الادميرال ايراني: "لقد حققنا شرف إكمال مهمة الدورية البحرية 86 التي استمرت 220 يوما بنجاح بتخطيط دقيق، وأظهرنا للعالم قوة البلاد والثقافة الإيرانية والتقدم الطبي والصناعي في المياه الدولية".

وتابع: "أسطول البحرية يقوم حاليا بمرافقة السفن وتنفيذ المهام في المياه الدولية".

وقال قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "هذه القوات لديها مهام رئيسية على جدول أعمالها".

وأضاف: ان "حماية مصالح بلادنا والدفاع عنها في البحر هي مسؤولية القوات البحرية. لدينا مهام رئيسية مدرجة على جدول الأعمال سيتم تنفيذها بعد أن تعلن الاركان عنها" .

وقال: "سنرى قريبا إضافات جديدة في مجال القطع البحرية السطحية وتحت السطحية. كما أن تطوير قدرات السفن الحالية مدرج على جدول أعمالنا".

انتهى ** 2342

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