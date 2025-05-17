كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة جنديين في اشتباك شرقي الشجاعية

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان القسام قالت في بلاغ عسكري مقتضب: “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا الاشتباك المباشر بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

وأضافت أن الاشتباك وقع بتاريخ 12 مايو/ أيار 2025 وأن مقاتليها رصدوا إصابة ومقتل جنديين من أفراد القوة المستهدفة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 850 عسكريا بينهم 410 منذ بدء الهجوم البري على غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

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