عراقجي يلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني

ووفقا لما نشرته وكالة صداي افغان للأنباء (آوا) ، فقد أعلنت وزارة الخارجية الافغانية، في بيان رسمي صباح اليوم السبت 17 /ايار/مايو 2025، أن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني "امير خان متقي"، والوفد المرافق له، توجهوا إلى طهران للمشاركة بمنتدى حوار طهران الذي يعقد يومي 18 و19 أيار/ مايو الجاري، وإجراء مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين في إيران.

وكتب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الافغانية، حفيظ ضياء أحمد، أن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني "امير خان متقي"، سافر إلى إيران تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي".

كما اضافت وكالة الانباء، انه من المقرر ان یلتقی القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، إلى جانب مشاركته في منتدى الحوار، نظيره الإيراني وعدداً من المسؤولين رفيعي المستوى لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واضافت الوكالة ان نائب القائم باعمال وزير الاقتصاد الافغاني،عبد اللطيف نظري، نشر صورة له مع متقي داخل الطائرة، وكتب عبر صفحته على منصة "إكس": "نحن في طريقنا إلى طهران ،تعزيز العلاقات الثنائية يمثل أولوية في السياسة الخارجية لأفغانستان.

ووفقا لهذه الوكالة ايضا، فإن المحادثات في طهران وبكين ستركز على التعاون الاقتصادي، وقضايا اللاجئين الأفغان، والمشاريع الإقليمية، فضلاً عن التفاعلات السياسية بين أفغانستان وإيران والصين.

والجدير بالذكر، ان إيران والصين لعبتا دورا أكثر نشاطا في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة. وتعد الصين، باعتبارها لاعبا رئيسيا في المشاريع الاقتصادية في آسيا الوسطى، وإيران، باعتبارها جارة أفغانستان من الغرب، من بين الدول التي اكتسبت مكانة خاصة في التفاعلات الدبلوماسية الأفغانية.

وفي هذا السياق، تشير زيارات أمير خان متقي المتتالية إلى دول مهمة في المنطقة، من ناحية، إلى جهود كابول للحصول على الشرعية الدولية، ومن ناحية أخرى، محاولة فتح آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي في وقت لا تزال أفغانستان تواجه فيه تحديات اقتصادية واسعة النطاق وعزلة دبلوماسية.

كما ان إن التفاعل مع طهران وبكين من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بشأن النهج الإقليمي الذي تنتهجه أفغانستان.

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