بزشكيان: مواجهة الظلم واجب على المسلمين/ الشهيد رئيسي كان مديراً لا يعرف الكلل

وخلال المؤتمر الدولي "دبلوماسية المقاومة وإحياء ذكرى شهداء الخدمة" الذي أقيم اليوم الأحد 18 ايار/مايو تكريما لذكرى شهداء الخدمة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل العدالة وخدمة الشعب: إن الشهيد رئيسي كان مديراً لا يعرف الكلل. مشيراً إلى أن قائد الثورة الإسلامية والمسؤولين ومديري البلاد هم في خدمة الشعب، ويسعون جاهدين لتوفير العدالة والدفاع عن المظلومين.

وقال بزشكيان في إشارة إلى فقرات من وصية أمير المؤمنين علي (ع): إن وصايا الإمام هي للناس أجمعين، وهي دعوة للتقوى والعمل الصالح في الحياة، والسير على نهج المستقيم في جميع مناحي المجتمع.

وأكد بزشكيان: "إن مساعي مسؤولي الجمهورية الإسلامية مبذولة من أجل إقامة العدالة والدفاع عن المظلومين، وهذا هو السبب الرئيس لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه فلسطين وغزة". وقال: نحن نتخذ موقفًا ضد القتلة والمجرمين الذين يرتدون ملابس أنيقة ويتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يرتكبون أكثر الأعمال وحشية على وجه الأرض.

وأكد أنه لا يوجد وحشية أكبر من قتل النساء والأطفال والأبرياء دون خوف مضيفا: إن هذه الجرائم ترتكب بينما يزعم مرتكبوها بأنهم يدافعون عن حقوقهم". إن هذا القتل والسلوك اللاإنساني يرتكب ضد المجتمع الإسلامي. حتى لو لم يكن المجتمع إسلاميا، فإن أي ظلم يقع في أي مكان في العالم، فإن المسلمين ملزمون بمواجهة هذا الظلم. إذا صمت الإنسان أمام هذا الظلم فإنه هناك شك في إسلامه وحتى في إنسانيته.

وتابع بزشكيان قائلاً إن السعي لتحقيق العدالة في الأرض وخدمة الشعب الإيراني هو الشغل الشاغل لمسؤولي البلاد، مضيفًا: "عندما يكون هناك عدل، فلا يوجد قتال أو عدوان. فالعدوان يحدث عندما لا نقتنع بما لدينا ونبدأ بالتعدي على حقوق الآخرين".

وفي معرض إشارته إلى خدمات وجهود الشهيد رئيسي في خدمة الشعب، قال بزشكيان: "كان الشهيد رئيسي إداريًا دؤوبًا، كرّس كل جهوده لخدمة الشعب وتطبيق معتقداته. وسعى بكل ما أوتي من قوة مشيراً إلى أن أسماء وذكرى هؤلاء الأعزاء وجميع الشهداء الذين سقطوا في جبهات القتال وفي سبيل الحق والعدل ستبقى خالدة في قلوب المجتمع. لقد تركوا وراءهم تضحياتهم من أجل المجتمع".

وفي الختام، أشار بزشكيان إلى كلام الإمام الخميني (رض) الذي قال إن "الاختلاف نابع من الأنانية والغرور". مشيراً إلى أن خدمة الشعب لا تحتاج إلى النزاع وإن الطريق لخدمة الشعب في إيران والمنطقة والعالم مفتوح لمن يعمل بجد ويخدم الشعب بدلاً من الكلام".

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