الجولة القادمة من الحوار بين الاسلام والمسيحية ستعقد في ايران

والتقى حجة الاسلام والمسلمين ايماني بور خلال زيارته مدينة كازان، الاسقف كريل متروبوليت في جمهورية تاتارستان واعلن خلال اللقاء ان الجولة القادمة من الحوار بين الاسلام والمسيحية الارثوذوكسية ستعقد في ايران في مستقبل قريب.

وحضر اللقاء سفير ايران لدى روسيا كاظم جلالي ومساعد رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامي في الشؤون العلاقات الثقافية والدولية عبدالرضا راشد والملحق الثقافي الايراني لدى روسيا مسعود احمدوند والكاهن ايليا كاشيتسين مسؤول العلاقات الخارجية في الكنيسة الارثوذوكسية في روسيا والاسقف نيكيتا كوزنتسف رئيس الحوزة العليمة في مدينة كازان.

وتحدث ايماني بور خلال اللقاء عن عقد 12 جولة من الحوار الناجح بين الاسلام و المسيحية الارثوذوكسية واضاف ان الجولة الـ 13 من هذ الحوار ستعقد قريبا في ايران برعاية متروبوليت كريل كرئيس الوفد الروسي وسيتم خلالها مناقشة القضايا التي يواجهها المجتمع على ان تقدم حلا فاعلا لمشاركة الدين لمعالجة قضايا العالم متعدد الاقطاب الذي نعيش فيه.

وحول مكانة الدين في حياة الانسان اوضح: ان العالم اليوم بحاجة الى اعادة النظر في بعض القضايا وان الزعماء الدينيين يلعبون دورا كبيرا في هذا المجال.

وكان الذكاء الاصطناعي ضمن القضايا التي تطرق اليه حجة الاسلام ايماني بور خلال هذا اللقاء وقال علينا ان نقدم اجابات منطقية للجيل القادم والاستقادة من الابعاد الايجابية من الذكاء الاصطناعي وكذلك التعرف على سلبياته من خلال التناغم الفكري مع بعضنا البعض.

واشار الى القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني واضاف: علينا مواجهة هذه الجرائم والابادة الجماعية في فلسطين المحتلة والتصدي لتهجير الفلسطينيين من ارضهم والتركيز على مثل هذه القضايا في حواراتنا.

من جانبه اعرب متروبوليت خلال هذا اللقاء عن ارتياحه للقائه الوفد الايراني وقدم شرحا حول تاريخ العلاقات بين مختلف الاديان في تاتارستان واعتبر كازان نموذجا للتعايش السلمي بين الاديان في العالم.

كما عبر عن اسفه لما يشهد العالم من التحديات العميقة في مجال الاخلاق والهوية واكد على ضرورة نقل القيم الاخلاقية والدينية الى الجيل القادم والحفاظ على هذه القيم امام التحديات التي يواجهها العالم.

واعرب عن استعداده لاي التعاون والتناغم والتلاحم الديني مع ايران واعتبر الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة انتهاكا صارخا لحقوق الانسان الذي يتشدق بها الغرب.

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