قاليباف:يجب أن تؤخذ الخصائص الجيوسياسية الايرانية-الإندونيسية بالاعتبار في المجال الاقتصادي

وفي كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي الايراني، قال قاليباف: في نهاية الأسبوع الماضي، سافرت إلى إندونيسيا في زيارة استغرقت ثلاثة أيام للمشاركة في القمة البرلمانية للدول الإسلامية، ممثلا عن الشعب الإيراني العظيم، إلى جانب وفد، وقد عقدت خلالها أيضا ستة اجتماعات ثنائية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: في مجال الدبلوماسية العامة، أجرينا أيضا عدة لقاءات مع النخب والطلاب والعلماء والشيعة في هذا البلد، وذهبنا إلى الشعب الإندونيسي المحب من خلال حضور صلاة الجمعة وإلقاء خطبة فيها.

وأوضح قاليباف أن هدف هذه الزيارة هو إيصال صوت مظلومية شعب غزة إلى الساحة الدولية، وفتح علاقات اقتصادية مع الدول الإسلامية، وخاصة إندونيسيا الدولة الإسلامية الكبيرة، وتعزيز العلاقات الثقافية، وتعميق العلاقات بين البلدين والشعبين، مشيرا الى ان الوفد البرلماني الإيراني تمكن من تحقيق هذه الأهداف بفعالية.

كما بيّن انه خلال هذه الزيارة ،تم متابعة تنفيذ 11 وثيقة تعاون تم توقيعها في عهد حكومة الشهيد اية الله رئيسي.

والمح قاليباف الى ان الشعب الإندونيسي استقبل ممثلي الشعب الإيران بحفاوة ، مما يدل على عمق تأثير خطاب الإمام الخميني (رض) والثورة الإسلامية بين الشعوب المسلمة.

هذا ورأى قاليباف ، ان هذا الارتباط العميق، إلى جانب الخصائص الجيوسياسية للبلدين في جنوب غرب وجنوب شرق آسيا، فضلا عن القدرات العالية للغاية لزيادة التفاعلات التجارية والاقتصادية، وخاصة السياحة، يساهم في خلق فرص عظيمة لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والدولية.

وختم قاليباف معربا عن أمله في أن يأخذ المديرون التنفيذيون في الاعتبار الخصائص الجيوسياسية والقدرات التجارية والاقتصادية الايرانية-الاندونيسية ويتم الاستفادة منها على أفضل وجه ممكن.

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