انطلاق فعاليات "منتدى حوار طهران" بحضور الرئيس الايراني

وافتتح منتدى حوار طهران اليوم بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، مع عزف النشيد الوطني الايراني وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وحضر هذه الافتتاحية، كل من وزير الخارجية العُماني " حمد بن بدر البوسعيدي"، ووزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين"، والقائم باعمال وزير الخارجية الافغاني "امير خان متقي"، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق "نيجيرفان بارزاني" و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الارميني "أرمين غريغوريان".

كما حضر ايضا، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية "كمال خرازي" و وزير الخارجية الايراني الأسبق "محمد جواد ظريف" والسفراء الحاليين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و يعقد "منتدى حوار طهران" (Tehran Dialogue Forum)، يومي 18 و 19 مايو/أيار الجاري بحضور رئيس الجمهورية الايرانية وزير الخارجية الإيراني، بحيث سيكون لهما كلمة في الافتتاحية، ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف البلدان، بينهم وزراء ورؤساء مراكز الفكر والخبراء الدوليون.

انتهى**ر. م