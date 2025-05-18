مسؤول في الخارجية الايرانية: الوفاق نهج مستدام لحل الخلافات وتعزيز اسس الحوار

ورحب خطيب زاده اليوم الاحد في مراسم انطلاق منتدى طهران للحوار برئيس الجمهورية و وزير الخارجية وباقي الضيوف المشاركين في المنتدى واضاف: اود ان اقدم شكري لرئيس الجمهورية لنظرته القائمة على التوازن والتنمية والوفاق والذي منح روحا جديدة للحوار السياسي في البلاد معتبرا الوفاق ليس استسلاما موقتا بل هو نهج مستدام لمعالجة الخلافات والتعاون وتعزيز اسس الحوار في مختلف الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.

وفيما قال ان نهج الحكومة يعتمد على الاستماع لفت الى ان الاستماع يجب ان يكون قائما على اساس الاحترام المتبادل والصداقة لنتمكن من توسيع مفهوم الوفاق حيث يتجاوز الحدود الوطنية ليصبح فکرة عالمية.

وتابع من هذا المنطلق يمكن ان نصنع مستقبلا مختلفا واضاف انه يشارك اكثر من 200 وفد في منتدى حوار طهران الذي انطلق اليوم ويستمر حتى غدا الاثنين.

وانطلق منتدى طهران للحوار في طهران صباح اليوم الاحد بكلمة من رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان و وزير الخارجية عباس عراقجي بمشاركة 200 وفد مكون من كبار المسؤولين من 53 دولة وتغطيه 50 وسيلة اعلامية المحلية والاجنبية.

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