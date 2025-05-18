انطلاق الاجتماع الثاني لوزراء العلوم في الدول الإسلامية

وأفاد مراسل وكالة "إرنا" العلمية، بأن الاجتماع انطلق صباح اليوم - الأحد - في فندق سبيناس بالاس بطهران، بحضور مسؤولين علميين وأكاديميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة إسلامية.

ويعقد هذا الاجتماع الدولي الذي تستضيفه وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 18 و19 مايو/أيار الجاري ويركز بشكل خاص على توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا الحدث على مستوى وزراء العلوم غدا الاثنين بكلمة يلقيها محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية.

والهدف الرئيس لهذا الاجتماع هو إعداد ومراجعة أول وثيقة متعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الإسلامية. وهي الوثيقة التي من المفترض أن ترسم مساراً جديداً في تعزيز التفاعلات العلمية والتعليمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي.

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