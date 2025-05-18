١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رمز الخبر: 85836276
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journalistاحمد قزوینی حائری

انطلاق الاجتماع الثاني لوزراء العلوم في الدول الإسلامية

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رمز الخبر: 85836276
انطلاق الاجتماع الثاني لوزراء العلوم في الدول الإسلامية

 طهران/18ایار/مایو/ارنا- انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد أعمال الاجتماع الثاني لوزراء العلوم والتعليم العالي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأفاد مراسل وكالة "إرنا" العلمية، بأن الاجتماع انطلق صباح اليوم - الأحد - في فندق سبيناس بالاس بطهران، بحضور مسؤولين علميين وأكاديميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة إسلامية.

ويعقد هذا الاجتماع الدولي الذي تستضيفه وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 18 و19 مايو/أيار الجاري ويركز بشكل خاص على توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا الحدث على مستوى وزراء العلوم غدا الاثنين بكلمة يلقيها محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية.

والهدف الرئيس لهذا الاجتماع هو إعداد ومراجعة أول وثيقة متعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الإسلامية. وهي الوثيقة التي من المفترض أن ترسم مساراً جديداً في تعزيز التفاعلات العلمية والتعليمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي.

إنتهى **

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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