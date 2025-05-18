و شکر وزير خارجية سلطنة عمان نظيره الإيراني سيد عباس عراقجي، على دعوته للمساهمة في منتدى حوار طهران و قال: "إن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأسجيل تقديري للصراحة والدقة والمرونة التي يضيفها معالي الدكتور عراقجي إلى مساهمات بلاده في الحوار الإقليمي والدولي."

و تابع بالقول، هناك مجموعة من القضايا الملحة التي نواجهها في منطقتنا، والتي تتطلب حواراً بناءً وفي هذا الصدد، أود تسليط الضوء على واحده فقط من هذه القضايا و هي قضية فلسطين.

العنف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تمثل مأساة إنسانية

و أضاف أن العنف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تمثل مأساة إنسانية وعالمية بكل المقاييس، موضحا أنه، لقد كان من الممكن منع هذه المأساة لو أُتيحت فرص الحوار في وقتها لكن ما حدث بعد اغتيال رئيس وزراء الكيان الصهيوني " إسحاق رابين" عام 1995 هو أن الفلسطينيين أصبحوا بدون شريك موثوق به في الحوار، بينما تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفض أي حوار جاد حول القضية الفلسطينية، مع استمرار انتهاكاتها للقانون الدولي.

المجتمع الدولي عجز عن ممارسة أي تأثير فعال لدفع الحوار أو إنصاف الفلسطينيين

و قال عن دور المجتمع الدولي في القضية الفلسطينية: شهدنا عجز المجتمع الدولي عن ممارسة أي تأثير فعال لدفع الحوار و رفع الظلم عن فلسطين. وقد تفاقمت المشكلة بسبب فرض شروط تعجيزية من قبل بعض الأطراف، الذين حددوا مسبقاً من يجوز الحوار معه ومن يجب استبعاده.

و تابع بالقول : لكن ما يدعوني للأمل والتفاؤل خلال الأشهر القليله الماضيه هو وجود بعض المؤشرات على تبلور نهج جديد في واشنطن و أرى شخصيا من خلال ملاحظاتي لبعض الخيارات الأخيره أن الولايات المتحده ربما تكون بصدد تطوير نهج اكثر واقعيه وأكثر مرونه بشان مسألة من الذي يمكن التعويل عليه كشريك مناسب للحوار.

و أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن تفاؤله إزاء التصريحات الأخيرة لأحد كبار مسؤولي حركة حماس، الذي أكد وجود اتصالات مع الإدارة الأمريكية، و قال ،هذا يدل على أن الرغبة في الحوار ما زالت حية، رغم الدمار الذي تشهده المنطقة ومحاولات تل أبيب المستمرة لتجنب الحوار عبر التصعيد العسكري.

و أكد السيد بدر البوسعيدي أنه مما لا شك فيه هو أن الحوار طريق صعب، وأن غزه تعتبر درسا فظيعا لما يحدث عندما يفتقر الناس إلى الشجاعة للحديث إلى بعضهم البعض.

سلطنة عُمان تؤكد التزامها الراسخ بالسعي نحو الحوار الشامل

و في الختام قال : أؤكد أن سلطنه عمان ملتزمة وبقوة بالسير في المسار الصعب نحو الحوار وهذا يعني الحوار الذي لا يستثني حتى اولئك الذين قد نختلف معهم بشدة. وآمل أن يساعد هذا المؤتمر في هذا اليوم في طهران في كسب المزيد من الأشخاص إلى قضية الحوار وتقوية عزيمة اولئك الذين يعرفون بأنه لا يمكن إلا من خلال الحوار حل النزاعات والقضايا التي تفرق الشعوب والدول عن بعضها البعض.

وافتتح منتدى حوار طهران اليوم بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، مع عزف النشيد الوطني الايراني وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وحضر هذه الافتتاحية، كل من وزير الخارجية العُماني " بدر البوسعيدي"، ووزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين"، والقائم باعمال وزير الخارجية الافغاني "امير خان متقي"، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق "نيجيرفان بارزاني" و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الارميني "أرمين غريغوريان".

كما حضر ايضا، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية "كمال خرازي" و وزير الخارجية الايراني الأسبق "محمد جواد ظريف" والسفراء الحاليين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و يعقد "منتدى حوار طهران" (Tehran Dialogue Forum)، يومي 18 و 19 مايو/أيار الجاري بحضور رئيس الجمهورية الايرانية وزير الخارجية الإيراني، بحيث سيكون لهما كلمة في الافتتاحية، ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف البلدان، بينهم وزراء ورؤساء مراكز الفكر والخبراء الدوليون.

انتهى