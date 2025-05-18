رئيس السلطة القضائية : إيران لا تخشى إعلان دعمها للمظلومين

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فقد حيا رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي، في المؤتمر الدولي حول دبلوماسية المقاومة وتكريم شهداء الخدمة، أرواح جميع شهداء إيران الإسلامية، وشهداء المقاومة. والحاج قاسم سليماني والسيد حسن نصر الله وأبو مهدي المهندس و... وشهداء الخدمة وعلى رأسهم الشهيد رئيسي وقال: إن تيار الاستكبار بقيادة أمريكا المجرمة يستخدم القوانين الدولية كأداة؛ إنهم يجعلون دفاع الأمة عن شرفها وكرامتها وأرضها يبدو غير شرعي، وفي المقابل يقومون بتقديم كل أنواع الدعم المادي والسياسي والسلاح للمعتدي المجرم.

وأضاف رئيس السلطة القضائية: "في مسيرة المقاومة وكل الدول والمجموعات الداعمة للمقاومة يجب أن نستفيد بشكل أكبر من قدرات الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية القانونية والقضائية". وهذه أمور أهملناها في بعض جوانبها. ويجب علينا أن نتخذ إجراءات دولية شاملة وبعيدة المدى ضد المجرمين، بالاعتماد على نفس القوانين الدولية التي يستغلها المتشدقون بحقوق الإنسان ليبدلوا مكان الظالم والمظلوم.

وقال رئيس السلطة القضائية: "لا شك أن جبهة المقاومة حققت شرفاً عظيماً في ساحة المعركة ضد الظالمين والمعتدين". إنجازات دخلت التاريخ، لكن يجب أن نعترف أنه في بعض المجالات نحتاج إلى المزيد من العمل وزيادة التعاون والتفكير. ومن هذه المجالات مجال الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية القضائية والقانونية. ويتعين علينا إعادة تعريف الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية القضائية، وفهم أبعادها وتأثيراتها بشكل أفضل، والتوصل إلى مناهج مشتركة وعملية في هذا المجال.

وأضاف محسني إيجئي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت جبهة المقاومة منذ تأسيسها وستواصل تقديم الدعم الشامل لهذه الجبهة الإلهية ". وقال: نحن لا نخشى أن نعلن بصوت عالٍ أننا ندعم فلسطين، وحزب الله في لبنان، واليمن، وكل مكونات وعناصر محور المقاومة. إن القوى الاستكبارية غاضبة من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعمة ومساندة لمحور المقاومة، وهم يعلمون أن الكثير من نواياهم الشريرة قد أحبطت نتيجة لمقاومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال رئيس السلطة القضائية: "إن الكيان الصهيوني يرتكب مجازر بحق أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ نحو عام ونصف". ثم يقول: أريد أن أقيم السلام بالقوة! أنت مجرم وداعم للمجرمين. عن أي سلام تتحدث؟! لقد دمرت قنابلك مستشفيات غزة بالكامل، إذن أنت تتحدث عن السلام؟

وقال رئيس السلطة القضائية: "إن الجبهة الكاذبة والاستكبار شريكان ومتواطئان وداعمان لبعضهما البعض في ارتكاب الجرائم". ولذلك لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نتشاجر مع بعضنا البعض؛ إننا نحن المسلمين لدينا الكثير من القواسم المشتركة الأساسية، ويجب علينا أن نعتمد على هذه القواسم المشتركة للوقوف في وجه المتغطرسين والظالمين الذين غطوا على كل مجرمي التاريخ في غزة اليوم.

يذكر إن المؤتمر الدولي حول دبلوماسية المقاومة وتكريم شهداء الخدمة شهد تكريم عدد من شخصيات محور المقاومة منهم "زينب نصر الله" ابنة الشهيد السيد حسن نصر الله، "أسامة حمدان"، "محمد عبد القادر"، حجة الإسلام أختاري نيابة عن "علي أكبر ولايتي"، حجة الإسلام والمسلمين "رحيميان"، و"أماني" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان.

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