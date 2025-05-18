الشيخ نعيم قاسم: لنا الشرف أن نكون في جبهة المقاومة

وفي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة الرئيس الإيراني السابق آية الله الشهيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قال الشيخ قاسم: "هذه المسيرة هي مسيرة العطاءات، ونحن نحيي هذا الإنسان العظيم الذي تسلّم مناصب حساسة في حياته".

وأضاف: "في كل هذه المواقع، آية الله السيد رئيسي لم يتغير"، مشيرًا إلى أن "الشهيد كان دائمًا يسأل عن المقاومة في المنطقة وعن سيدها، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وكان يسأل عن التفاصيل".

وأكد الشيخ قاسم أنَّ "الشهيد السيد رئيسي كان قيمة عظيمة لإيران، وكانت فلسطين في قلبه"، موضحًا أن "عمل الشهيد السيد رئيسي كان نتاجًا من زرع الإمام الخميني بقيادة الإمام الخامنئي".

وأردف قائلًا: "السيد رئيسي كان واحدًا من المهمين جدًا من الذين دعموا المقاومة في لبنان".

وفي ختام كلمته، قال الشيخ قاسم: "لن يكون لنا الشرف إلا أن نكون في جبهة الشرف، جبهة المقاومة مع فلسطين ولبنان وإيران الإسلام وكل المقاومين الشرفاء في المنطقة".

المصدر: العهد

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