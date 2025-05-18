أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يؤكد على توطيد العلاقات الإيرانية-الأرمينية بدون قيود

خلال لقائه اليوم الأحد، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان" أن العلاقات الاستراتيجية والتعاون الشامل بين إيران وأرمينيا يصبّان في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنه لن يُسمح للأعداء بإلحاق الضرر بالعلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف أن إيران تسعى لإقامة علاقات جيدة مع كافة جيرانها، لكن القوى الخارجية غير مهتمة بالسلام في المنطقة.

وفي إشارة إلى المشاورات المستمرة بين البلدين، أشار أحمديان إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطط التعاون المشترك تباعًا لتحقيق النتائج المرجوة.

من جانبه، أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" عن سعادته بزيارته طهران، مثمنًا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن تطور العلاقات الثنائية لا يرتبط بإرادة الآخرين، ومؤكدًا عزم البلدين على تعزيز هذه العلاقات.

كما أشار غريغوريان إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات الاقتصاد والطرق والطاقة، موضحًا أن القطاع الخاص الإيراني يشارك في بناء وتشغيل هذه المشاريع، وأن أرمينيا استفادت من الخبرات التقنية والهندسية الإيرانية.

وأكد أن تطوير هذه المشاريع المشتركة سيزيد من القدرة على مضاعفة التبادلات الاقتصادية والتجارية ثلاث مرات مقارنة بالوضع الحالي.

من جانبه، أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" عن سعادته بزيارته طهران، مثمنًا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و اعتبر أن تطور العلاقات الثنائية لا يرتبط بإرادة الآخرين، مؤكدًا عزم البلدين على تعزيز هذه العلاقات.

كما أشار غريغوريان إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات الاقتصاد والطرق والطاقة، موضحًا أن القطاع الخاص الإيراني يشارك في بناء وتشغيل هذه المشاريع، وأن أرمينيا استفادت من الخبرات التقنية والهندسية الإيرانية.

وأكد أن تطوير هذه المشاريع المشتركة سيزيد من القدرة على مضاعفة التبادلات الاقتصادية والتجارية ثلاث مرات مقارنة بالوضع الحالي.

انتهى**ر.م