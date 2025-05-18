وزير خارجية طاجيكستان : التطرف اصبح اليوم تهديدا خطيرا للبشرية

وفي كلمته أمام "منتدى حوار طهران"، اليوم الأحد، اضاف "مهر الدين" : كما ان التنبؤ باتجاهات وتوجهات العلاقات الدولية وإدارة النزاعات والحوارات العالمية، بات أكثر صعوبة يوما بعد يوم؛ ولا يزال الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية، من أهم القضايا المعاصرة.

وتابع : لم تفلح الجهود المبذولة لإقامة نظام أمني مستدام في المنطقة، وقد زادت الأزمات والنزاعات والفوضى وحتى خطر انهيار بعض الدول من حدة التوترات؛ مردفا : تظهر التجربة المريرة لدول مثل سوريا واليمن وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط بأن الأمن والاستقرار الإقليميين المستدامين ينبعان، قبل كل شيء، من الاستقرار الداخلي للدول.

وتابع : القضية الأخرى التي تقلق المجتمع البشري بشدة اليوم هي الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني المظلوم، حيث تحول قطاع غزة إلى منطقة مليئة بالحزن والدمار.

واستطرد مهر الدين قائلا : تدين جمهورية طاجيكستان بشدة قتل المدنيين الأبرياء وتدمير البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات في فلسطين، كما تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، ومؤكدا بأن الحل النهائي لهذه الأزمة يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

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