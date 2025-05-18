١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85836702
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مسؤول أمني أرميني : لا توجد أي عوائق أمام تطوير العلاقات بين يريفان وطهران

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٨ م
رمز الخبر: 85836702
مسؤول أمني أرميني : لا توجد أي عوائق أمام تطوير العلاقات بين يريفان وطهران

طهران /18 أيار/ مايو/ إرنا- أكد أمين مجلس الأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان"، بأنه لا توجد أي عوائق أمام تطوير العلاقات بين إيران وأرمينيا.

وفي كلمته اليوم الأحد خلال "منتدى حوار طهران"، أضاف "غريغوريان" : لا توجد أي عوائق أمام تطوير علاقاتنا وإذا كانت هناك عوائق، فإنها تنبع أساسا من طبيعة بيروقراطية، لكننا لا نرى أي عائق، لأن هناك إرادة قوية حقيقية لدى الجانبين بهدف تغيير العالم من حولنا وللدفع بمسار التنمية.

وتابع : لدينا أساس متين من التعاون الأرميني الإيراني في مسارات مختلفة وآخذة بالتوسع؛ لذلك، نحن حريصون على تعزيز هذه العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بقضية "ممر زنغزور"، قال أمين مجلس الأمن القومي الأرميني : بصراحة، لا يوجد أي نقاش حول أي ممر، حتى إننا لا نستخدم مثل هذا المصطلح؛ مردفا : لكننا نتحدث عن كيفية فك انسداد الاتصالات الإقليمية، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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