مساعد الرئيس الأذربيجاني يؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين باكو وطهران

وصرح "حاجييف" اليوم الأحد خلال "منتدى حوار طهران" : نحن دولة سعيدة في منطقة أوراسيا، لدينا تركيا وروسيا وإيران، وندعم التعاون متعدد الأطراف؛ مؤكدا بأن منظمة التعاون الإسلامي تشكل منطلق تضامن مهم بالنسبة لجمهورية أذربيجان.

وتابع : يجب على أذربيجان وإيران أن تتعاونا اقتصاديا وتعززا العلاقات الثنائية، لدينا مؤتمر بناء ثقة في آسيا في المستقبل، ونسعى للحفاظ على موقع أذربيجان الجيوسياسي.

وأكد مساعد الرئيس الأذربيجاني بأن منظمة التعاون الإسلامي هي أهم مؤسسة نمتلكها؛ مردفا : جمهورية أذربيجان تؤكد على التضامن القائم على العدل ونسعى لحل التحديات الإنسانية بناء على قدراتنا.

وفيما يتعلق باتفاق السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، صرح حاجييف : يجب ألا يكون للعناصر العسكرية مكان في العلاقات بين البلدين؛ مؤكدا بأن جمهورية أذربيجان تريد دفع المنطقة نحو السلام والاستقرار.

انتهى**9365 / ح ع **







