١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85836749
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدعو إلى تعزيز العلاقات بين أعضاء منظمة شنغهاي

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٧ م
رمز الخبر: 85836749
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدعو إلى تعزيز العلاقات بين أعضاء منظمة شنغهاي

طهران /18 أيار/ مايو/ إرنا- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان"، أن المواقف المشتركة في السياسة الدولية، وتوسيع الاستثمار والتجارة، وزيادة التبادلات الثقافية والسياحية، تعزز العلاقات بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.

وأفادت "إرنا" بأن "أحمديان" صرح اليوم الأحد خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون "نورلان يرميكباييف" : يمكن لهذه المنظمة أن تلعب دورا فعالا في مواجهة الأحادية في العالم، وأن تدعم الدول الأعضاء.

وأضاف : إيران ليس لديها قيود بشان التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ونحن على استعداد للتعاون الكامل مع هذه المنظمة وأمينها العام للدفع بالبرامج المتفق عليها.

من جانبه، صرح "يرميكباييف"، أن تواجده في إيران ولقاءه المسؤولين الايرانيين فرصة مناسبة لاستعراض المجالات المختلفة في سياق تطوير التعاون الثنائي؛ منوها الى أن إيران، باعتبارها دولة مهمة في منطقة غرب آسيا، وبامتلاكها قدرات واسعة في مختلف الأبعاد، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تطوير التعاون بين دول منظمة شنغهاي للتعاون.

انتهى** 9365 / ح ع **

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