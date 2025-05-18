احمديان : التعاون بين ايران والهند يمضي بقوة

واضاف احمديان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاحد مع مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء الهندي "اجيت دوفال" : ايران والهند باعتبارهما بلدين عظيمين وحضاريين، لديهما ارضيات جيدة للتعاون السياسي والاقتصادي؛ داعيا الى تنفيذ المشاريع الهامة المشتركة على وجه العجالة، وخاصة مشروع تطوير ميناء جابهار (جنوب شرق ايران).

من جانبه، صرح مستشار الامن القومي الهندي : ان ايران تقوم بدور بناء في المنطقة؛ متطلعا الى نمو التعاون بين نيودلهي وطهران خاصة في المجالات الاقتصادية.

واثني الجانب الهندي، في هذا الاتصال، على المساعدات المقدمة من قبل الجمهورية الاسلامية، قائلا : ان زيادة التعاون في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية بما في ذلك تطوير ميناء جابهار وممر الشمال – جنوب، يحظى باهمية عند دولة الهند.

واستطرد دوفال : باعتقادي ان تعميق العلاقات الايرانية الهندية سيخدم مصالح الشعوب والامن في المنطقة.

انتهى ** ح ع