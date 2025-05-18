ايران واذربيجان تؤكدان على تسريع وتيرة انشاء طرق الترانزيت بين البلدين

وصرح "أحمديان" خلال هذا اللقاء، بأن العلاقات التاريخية وقرب الجوار بين البلدين تقتضي الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسية الثنائي إلى أعلى المستويات؛ مؤكدا ضرورة التسريع في إنشاء طرق الترانزيت وتنفيذ سائر المشاريع المهمة بين الجانبين.

الى ذلك قال "حاجييف" : إن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى باكو فتحت فصلا جديدا من التعاون الثنائي؛ مردفا : إن العلاقات بين البلدين تشهد حاليا ديناميكية وحيوية في مختلف القطاعات، وهي متواصلة.

وأشار مساعد الرئيس الأذربيجاني خلال اللقاء مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، إلى أهمية ممرات النقل مع إيران وضرورة تعزيز طرق الترانزيت؛ منوها بأن باكو مصممة على تطوير العلاقات بين البلدين بقوة في مجالات التجارة والتبادلات المصرفية وتطوير حقول الطاقة المشتركة.

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