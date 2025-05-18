عراقجي : إيران تريد دورا أوروبيا فعالا في المفاوضات

وأوضح "عراقجي" في تصريح لمراسل "إرنا" اليوم الاحد : اليوم، الأوروبيون بعيدون عن محادثاتنا (غير المباشرة) مع الولايات المتحدة، وهذا بالطبع ليس مرغوبا فيه بالنسبة الينا، وبما يدل على أنه لا يوجد تفاهم فيما بينهم بهذا الصدد.

وردا على تصريحات المبعوث الامريكي "ستيف ويتكوف" بشأن التخصيب الإيراني، قال وزير الخارجية : التخصيب في إيران ليس شيئا يمكن تجاهله، إنه إنجاز علمي كبير للشعب الإيراني الذي بذل فيه جهدا كبيرا ودفع تكاليف باهظة، بما في ذلك دماء علمائنا النوويين، وهذا ليس شيئا يمكن لأي شخص التخلي عنه.

وتابع وزير الخارجية : يمكن أن تنجح المفاوضات عندما يتم قبول هذا المبدأ البديهي، وفي الوقت نفسه، لو كان الهدف هو التأكّد من أن إيران لا تتحرك نحو الأسلحة النووية، فهذا الهدف قابل للتحقيق، لأن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدتنا المبدئية وحتى هناك فتوى ضدها.

واستطرد قائلا : لذلك، من الأفضل للسادة في الولايات المتحدة أن يجعلوا مطالبهم واقعية ويتصرفوا بشكل منطقي، وفي هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق، وإلا فلا.

انتهى**9365 / ح ع **



