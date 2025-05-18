١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85836983
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خلال استقباله امين عام منظمة شنغهاي

بزشكيان: إنشاء مؤسسة شنغهاي المالية يوفر الدعم لتعزيز البرامج المشتركة للأعضاء

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ م
رمز الخبر: 85836983
بزشكيان: إنشاء مؤسسة شنغهاي المالية يوفر الدعم لتعزيز البرامج المشتركة للأعضاء

طهران / 18 ايار/مايو/ارنا- اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنشاء مؤسسة مالية مشتركة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ضرورة أساسية وقال: إن مثل هذه الآلية يمكن أن توفر دعما فعالا لتطوير البرامج المشتركة للدول الأعضاء وتوفر المنصة اللازمة للتفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الأعضاء بشكل تنفيذي ومؤثر.

وخلال لقائه، الاحد، مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان یرمکبایف، على هامش "منتدى حوار طهران 2025"، اکد الرئيس بزشكيان، على ضرورة تحويل هيكل المنظمة من شكلية إلى تنفيذية وعملانية.

واعتبر إنشاء مؤسسة مالية مشتركة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ضرورة أساسية، مضيفا: "يمكن لمثل هذه الآلية أن توفر دعما فعالا لتعزيز الخطط والبرامج المشتركة للدول الأعضاء وتوفر المنصة اللازمة للتفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الأعضاء بطريقة فعالة وعملانية".

كما اعتبر توسيع هيكل منظمة شنغهاي للتعاون من خلال قبول أعضاء جدد خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها، وأكد: "في الوقت الذي تعزز هذه العملية، دور المنظمة، فإنها ستؤدي أيضا إلى إضعاف السياسات الاميركية أحادية الجانب".

وفي هذا اللقاء رحب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بانضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ووصف هذا الحدث بأنه حدث مهم رحبت به جميع الدول الأعضاء، وقال: "منذ انضمام إيران إلى هذه المنظمة، قدمت الجمهورية الإسلامية مقترحات قيمة ورائدة".

وأكد نورلان یرمکبایف ان زيادة كفاءة المنظمة لجميع الأعضاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو أحد أهدافنا الرئيسية، وأضاف: "اتفاقيات ووثائق التعاون في إطار المنظمة تتطلب تصميم وتنفيذ الخطط التشغيلية. وفي هذا الصدد، نسعى إلى تحديث هياكل المنظمة وأقمنا تفاعلاً منتظماً وبناءً مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

انتهى ** 2342

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