بزشكيان: الظروف اللازمة متوفرة لتعزيز التعاون بين إيران وطاجيكستان

وأكد الرئيس بزشكيان، في لقاء الاحد مع سراج الدين مهر الدين، وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، على هامش منتدى طهران للحوار 2025 ، على توافر الظروف اللازمة لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والسياسة والعلوم والأمن، مشيرا إلى المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية.

وأشار أيضًا إلى القدرات الموجودة وقال: "من خلال توفير أسس مناسبة للتعاون النشط بين رجال الأعمال والتجار والصناعيين والأكاديميين، يمكننا أن نضيف إلى ثراء التفاعلات الثنائية ونمهد الطريق للنمو المشترك والازدهار والتقدم للبلدين".

وفي هذا اللقاء، أعرب وزير الخارجية الطاجيكي عن سعادته باللقاء مع الدكتور بزشكيان ونقل إليه تحيات رئيس بلاده الحارة.

وفي إشارة إلى كلمة الرئيس الإيراني في حفل افتتاح منتدى طهران للحوار، قال: "إن تصريحات فخامتكم بشأن ضرورة تجنب الخلافات والتوجه نحو التفاعل والأخوة والصداقة كانت ذات مغزى ومفيدة للغاية، ونحن نعتبر تحقيق مثل هذا النهج ضرورة لا يمكن إنكارها لعالم اليوم".

ولفت مهر الدين أيضًا إلى المستوى الجيد للتعاون الثنائي في مجالات التجارة والسياسة والسياحة، ووصف إلغاء التأشيرات بين البلدين بأنه منصة مناسبة لتعزيز التبادل السياحي وزيادة العلاقات بين الشعبين.

وأكد وزير الخارجية الطاجيكي أيضا اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

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