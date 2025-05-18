١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85837005
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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال البريطاني للاحتجاج على احتجاز رعايا إيرانيين

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٢٧ ص
رمز الخبر: 85837005
الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال البريطاني للاحتجاج على احتجاز رعايا إيرانيين

طهران / 19 ايار/مايو/ارنا- تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران (في غياب السفير) إلى وزارة الخارجية الايرانية يوم الأحد 18 ايار/مايو، من قبل شهرام قاضي زاده، رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية، وذلك اثر الاعتقال المشبوه وغير المبرر لعدد من الرعايا الإيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه اتهامات كاذبة ضدهم، فضلاً عن مزاعم كاذبة ضد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

وطلب شهرام قاضي زاده خلال هذا الاستدعاء توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا على النهج المبدئي والمسؤول لإيران في احترام القوانين والأنظمة المحلية، واعتبر اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعا الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية، في هذا الصدد.

وأكد رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية أن مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات - والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران - تقع على عاتق الحكومة البريطانية.

انتهى ** 2342

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