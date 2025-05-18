١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85837008
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عراقجي يؤكد التزام إيران الخاص بتعزيز التعاون الفعال بين دول منظمة شنغهاي

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٤٧ ص
رمز الخبر: 85837008
عراقجي يؤكد التزام إيران الخاص بتعزيز التعاون الفعال بين دول منظمة شنغهاي

طهران / 19 ايار/مايو/ارنا- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرمكبايف، التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز التفاعل والتعاون الفعال بين الدول الأعضاء في شنغهاي في مختلف المجالات.

وفي هذا اللقاء، الذي جرى الاحد على هامش "منتدى حوار طهران"، أكد وزير الخارجية التزام ايران الخاص بتعزيز التفاعل والتعاون الفعال بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، ودور الأمانة العامة والأمين العام للمنظمة في حيوية وحراك هذه المنظمة في الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات والقدرات الاقتصادية، والمساعدة في حل القضايا والمشاكل بين بعض الدول الأعضاء، وتطوير التعاون مع المنظمات المؤثرة الأخرى مثل مجموعة البريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة الثماني.

من جانبه ، أعرب نورلان يرمكبايف، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، عن ارتياحه لزيارته إلى طهران ومشاركته في اجتماعات منتدى طهران للحوار، معرباً عن أمله في أن تساعد مناقشات الاجتماع في تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، وخاصة أعضاء شنغهاي.

وفي معرض تقديمه تقريرا عن البرامج والفعاليات العديدة القادمة خلال رئاسة الصين للمنظمة، أكد على تعاون وتفاعل أمانة شنغهاي مع الدول الأعضاء، وخاصة إيران، والاستفادة من المقترحات والمبادرات التي قدمتها إيران لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك بين المنظمتين، شنغهاي وبريكس.

انتهى ** 2342

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