عراقجي يؤكد التزام إيران الخاص بتعزيز التعاون الفعال بين دول منظمة شنغهاي

وفي هذا اللقاء، الذي جرى الاحد على هامش "منتدى حوار طهران"، أكد وزير الخارجية التزام ايران الخاص بتعزيز التفاعل والتعاون الفعال بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، ودور الأمانة العامة والأمين العام للمنظمة في حيوية وحراك هذه المنظمة في الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات والقدرات الاقتصادية، والمساعدة في حل القضايا والمشاكل بين بعض الدول الأعضاء، وتطوير التعاون مع المنظمات المؤثرة الأخرى مثل مجموعة البريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة الثماني.

من جانبه ، أعرب نورلان يرمكبايف، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، عن ارتياحه لزيارته إلى طهران ومشاركته في اجتماعات منتدى طهران للحوار، معرباً عن أمله في أن تساعد مناقشات الاجتماع في تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، وخاصة أعضاء شنغهاي.

وفي معرض تقديمه تقريرا عن البرامج والفعاليات العديدة القادمة خلال رئاسة الصين للمنظمة، أكد على تعاون وتفاعل أمانة شنغهاي مع الدول الأعضاء، وخاصة إيران، والاستفادة من المقترحات والمبادرات التي قدمتها إيران لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك بين المنظمتين، شنغهاي وبريكس.

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