الرئيس بزشكيان يؤكد على استثمار الطاقات لتعزيز العلاقات بين ايران واقليم كردستان العراق

وخلال لقاء مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، على هامش "منتدى طهران للحوار 2025"، الأحد ، وصف الرئيس بزشكيان العلاقات الثنائية بانها ودية وقال: "نحن نعتبركم إخواننا حقًا ونعتقد أنه من خلال التعاون والتفاعل المشترك، يمكن اتخاذ تدابير كبيرة وفعالة نحو نمو وتطور المنطقة".

واعتبر الرئيس الإيراني توسيع التبادلات والتعاون في المجالات الحدودية والتجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاستثمارية من المجالات المهمة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق، مؤكدا على استخدام هذه الإمكانات لتعزيز العلاقات.

وفي معرض إشارته إلى القضايا الإقليمية، قال ان "ان اثارة الخلافات العرقية والدينية هي مؤامرة من قبل ذوي النوايا السيئة لمنع التآزر والتقدم بين شعوب وحكومات المنطقة، ويجب علينا التغلب على هذه المؤامرات من خلال المزيد من التعاون والتفاعل".

وفي هذا اللقاء، أعرب نيجيرفان بارزاني عن سروره باللقاء مع الرئيس الايراني وقال: "إن الذكرى الجميلة لزيارة فخامتكم لإقليم كردستان لا تزال عالقة في أذهاننا. وبعد تلك الرحلة، شهدنا تحسنًا كبيرًا في العلاقات الثنائية. وكانت تلك الرحلة بمثابة محطة مهمة في بناء الثقة، وعززت علاقاتنا على كافة المستويات وفي كافة المجالات".

وفي إشارة إلى التعاون الأمني ​​القائم بين الجانبين، أضاف: "في مجال القضايا الأمنية، فإن التفاعلات تجري على قدم وساق، وبفضل تأكيد ومتابعة فخامتكم، سيتم قريبا عقد اجتماع بين محافظي المحافظات الحدودية الإيرانية وإقليم كردستان. لقد ساهم دوركم الميسر في حل العديد من المشاكل الحدودية.

وتابع نيجيرفان بارزاني: "هناك فرص كثيرة للتعاون والتفاعل مع إيران، خاصة في مجال التجارة والاستثمار في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بزوار الأربعين فإن الخدمات هذا العام ستكون بالتأكيد أفضل من العام الماضي".

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