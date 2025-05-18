عراقجي: حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية لا يمكن التغاضي عنه

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأحد، أطلعه عراقجي على المفاوضات غير المباشرة بين إيران واميركا والاجتماع الأخير بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا.

وأكد عراقجي أنه لا يمكن التغاضي عن حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية، وقال إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الجانب الآخر واحترام لحقوق إيران المشروعة وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فنحن مستعدون لتشكيل تفاعل مربح للجانبين مقابل إنهاء الحظر.

من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديره للنهج البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتباع المسار الدبلوماسي وأعلن استعداد تركيا لأي مساعدة في هذا الصدد.

انتهى ** 2342