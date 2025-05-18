بزشكيان: نأمل أن تؤدي المحادثات بين إيران واميركا إلى اتفاق عادل وضامن للاستقرار في المنطقة

وفي لقاء مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان على هامش اجتماع "منتدى حوار طهران 2025"، يوم الاحد، اشاد الرئيس بزشكيان بالمستوى الإيجابي للغاية للعلاقات الثنائية وكذلك الدور الخيري والملتزم والبناء للحكومة العمانية في استضافة المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وصرح: "نأمل بفضل الجهود والنوايا الخالصة والصادقة للسلطان هيثم بن طارق، ان تؤدي هذه المحادثات إلى اتفاق عادل وضامن للسلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة تحقيق المزيد من التقارب بين الدول الإسلامية، واضاف أنه "كلما اقتربت الدول الإسلامية والشقيقة من بعضها البعض وتوسعت في تعاونها، كلما أصبح أولئك الذين يريدون الشر للأمة الإسلامية أكثر يأسا لزرع الفرقة والخلاف".

وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التبادلات والتعاون في جميع المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية مع الدول الإسلامية، وخاصة دولة عمان الصديقة والشقيقة، وأضاف: "إن زيارتي المقبلة إلى سلطنة عمان الأسبوع المقبل يمكن أن تشكل نقطة تحول في تعميق العلاقات الشاملة بين البلدين، ونأمل أن تعود آثارها وإنجازاتها بفوائد ملموسة على الشعبين".

وأعرب الرئيس بزشكيان عن أمله في أنه من خلال المزيد من التعاون والتآزر بين دول المنطقة، يمكن بناء منطقة يعيش شعوبها في رخاء وراحة وعدالة.

من جانبه نقل وزير خارجية سلطنة عُمان تحيات السلطان هيثم بن طارق الحارة للدكتور بزشكيان، واشاد بكلمة الرئيس الايراني الحكيمة والقيمة في منتدى طهران للحوار حول إيران والدول المجاورة والعالم الإسلامي والتفاعل البناء مع المجتمع الدولي، واكد دعم بلاده لهذا النهج بشكل كامل.

وأعرب بدر البوسعيدي عن أمله في توسيع العلاقات الثنائية بشكل متزايد، مؤكداً: "إن العلاقات المتميزة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان نموذج واضح للعلاقات المبنية على الصدق والتعاون والأخوة، ونأمل أن تكون هذه العلاقات نموذجاً ملهماً للدول الأخرى أيضاً".

ورحب بزيارة الدكتور بزشكيان المقبلة إلى سلطنة عمان، وقال: "نحن ننتظر بفارغ الصبر حضوركم في مسقط".

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