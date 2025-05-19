بزشكيان: الاتفاق مع اميركا ممكن بشرط تجنب أسلوب الترهيب

وخلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأحد ، على هامش منتدى حوار طهران 2025 ، اكد الرئيس بزشكيان على العلاقات الأخوية والصادقة بين البلدين، معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ التفاعلات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أقرب وقت ممكن وأن تنعكس نتائجها على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأضاف: "لا شك أنه إذا تم تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي فإن وجه المنطقة سيشهد أيضا تغييرات إيجابية".

وأشار بزشكيان إلى العلاقات العميقة بين البلدين وأعرب عن أمله في أنه من خلال التعاون والتفاعل البناء مع الدول الأخرى في المنطقة، يمكننا تحقيق السلام والأمن والازدهار والتقدم لبلداننا.

وفي هذا اللقاء نقل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تحيات أمير قطر الحارة للرئيس الايراني وأشاد بكلمته في حفل افتتاح منتدى الحوار، معربا عن أمله في أن يكون هذا النهج الحكيم أساسا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى الظروف الحساسة السائدة في المنطقة والعالم، قال: "إن هذا الوضع يتطلب توسيع التفاعلات ومواصلة التعاون الوثيق بين دول المنطقة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: إن قطر دعمت دائما حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقف إلى جانب جانبها، وينبع هذا الدعم من مصلحة متبادلة ورابطة تتجاوز السياسة، ألا وهي الأخوة الدينية.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لقد أثبتت التجربة أن الضغط والفرض في التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يسفر عن نتائج، وأن ما نجح هو الحوار والتفاهم. نأمل أن نشهد مزيداً من النجاحات والرفعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجال السياسي.

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