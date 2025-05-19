١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85837023
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وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يناقشان التطورات المتعلقة بالمحادثات بين طهران وواشنطن

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٠ ص
رمز الخبر: 85837023
وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يناقشان التطورات المتعلقة بالمحادثات بين طهران وواشنطن

طهران / 19 ايار/مايو/ارنا- بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجية سلطنة عمان وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران واميركا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في طهران الاحد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، الذي يزور البلاد بدعوة من الوزير عراقجي للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

وفي هذا اللقاء، شكر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي نظيره العماني على المشاركة في منتدى حوار طهران، ووصف المنتدى بأنه فرصة ثمينة للدول، وخاصة الدول المجاورة، لتبادل الأفكار والتعاون لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات المشتركة.

وخلال اللقاء أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان على الاهتمام الخاص الذي يوليه سلطان عمان لتعميق العلاقات الودية الشاملة بين البلدين الجارين.

انتهى ** 2342

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