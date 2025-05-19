١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85837024
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نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي عراقجي

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٨ ص
رمز الخبر: 85837024
نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي عراقجي

طهران / 19 ايار/مايو/ارنا- التقى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، الذي يزور ايران للمشاركة في منتدى طهران للحوار وإجراء مشاورات مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

وأشار عباس عراقجي خلال اللقاء الذي جرى الاحد، إلى العلاقات الجيدة والمتنامية بين إيران وروسيا في كافة المجالات، مؤكدا على جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن سعادته بالمشاركة في منتدى طهران للحوار، ووصفه بأنه فرصة لتبادل الآراء وتقريب وجهات النظر بين النخب السياسية والفكرية للدول المشاركة.

وفي إشارته إلى العلاقات القوية بين روسيا وإيران، أكد عراقجي على أهمية المشاورات المستمرة بين البلدين على مختلف المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

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