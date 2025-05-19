قاليباف: أولوية الحكومة والبرلمان تطوير العلاقات مع دول الجوار وخاصة الدول الإسلامية

وخلال لقائه يوم الاحد ، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي يزور البلاد للمشاركة في منتدى طهران للحوار، أعرب قاليباف عن أمله في أن تكون هذه اللقاءات فعالة في تطوير العلاقات مع دول الجوار، وقال: "إن أولوية الحكومة والبرلمان هي تطوير العلاقات مع دول الجوار، وخاصة الدول الإسلامية، وهناك علاقات جيدة للغاية بين إيران والعراق وإقليم كردستان، بالنظر إلى تاريخ التعاون بينهم".

وأوضح أن الاتفاق الأمني ​​بين الجانبين بشأن قضايا الحدود حقق تقدماً جيداً، ووجه الشكر والتقدير لحسن استضافة الاقليم لزوار الاربعين الايرانيين، معربا عن امله بأن يتم تنفيذ هذه الخطوة بشكل جيد هذا العام أيضًا.

وأكد قاليباف أن هناك الكثير من الإمكانات في القضايا الاقتصادية لدى الجانبين والتي تحتاج إلى المتابعة، مؤكدا أن تعزيز التعاون الاقتصادي يؤدي أيضا إلى الاستقرار الأمني ​​في المنطقة.

*بارزاني: إقليم كردستان لن يصبح قاعدة لزعزعة أمن الجمهورية الإسلامية

وفي هذا اللقاء اشار رئيس اقليم كردستان العراق الى زيارته إيران العام الماضي، ولقائه مع قائد الثورة ووصفه بانها كان لقاءً تاريخيًا وشكّل بداية فصل جديد في العلاقات بين العراق وإقليم كردستان العراق وإيران وقال: لقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا في المجالات الاقتصادية والحدودية، وخاصةً فيما يتعلق بزوار كربلاء".

وأضاف نيجيرفان بارزاني: "إن محافظي المحافظات الحدودية يتواصلون مع بعضهم البعض باستمرار، وسيتم قريبا عقد اجتماع بين محافظي المحافظات الحدودية الإيرانية ونظرائهم العراقيين، والذي يمكن أن يتخذ خلاله خطوات مهمة لتسهيل الأمور".

وقال: "لقد تم تحقيق تقدم جيد للغاية في القضايا الأمنية. التزامنا هو أن لا يكون إقليم كردستان قاعدة لزعزعة أمن الجمهورية الإسلامية، ونحن ملتزمون بذلك.

وذكر بارزاني: "لن ننسى مساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنا في مختلف المراحل، خاصة عندما ظهرت قضية داعش".

وأشار إلى أن الشهيد سليماني كان من أوائل الذين هبوا لمساعدة إقليم كردستان وقال: نحن نعتبر أمن إيران أمننا وسنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد.

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