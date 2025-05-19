بزشكيان يؤكد رغبة إيران في تطوير التعاون مع أفغانستان في مختلف المجالات

وخلال استقباله أمير خان متقي، وزير خارجية أفغانستان، يوم الاحد ، على هامش منتدى حوار طهران 2025، اكد الرئيس بزشكيان نهج ايران الأخوي والودي، وقال: "نحن على استعداد لتوسيع تعاوننا في جو من التفاهم لحل المشاكل القائمة، ونعتبر من واجبنا مساعدة شعب أفغانستان على أساس المبادئ الدينية والعقائدية".

وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون في مختلف المجالات مع أفغانستان ، وأضاف: "بناء على سياساتنا المبدئية والاستراتيجية، فإننا نعتبر أي خلافات بين الدول الإسلامية غير مبررة ولا أساس لها، ونعتبر تعزيز روح الأخوة والتقارب بديلاً مشروعاً ومنطقياً لأي نوع من الانقسام في صفوف الأمة الإسلامية".

وأشار بزشكيان إلى الإمكانات الكامنة في منطقة خواف (شرق ايران) كمنصة مناسبة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وقال: "إن إمكانية إنتاج 20 ألف ميغاواط من طاقة الرياح في هذه المنطقة مثال واضح على الفرص الكبيرة للتعاون بين إيران وأفغانستان".

من جانبه أعرب وزير خارجية أفغانستان عن سعادته باللقاء مع الدكتور بزشكيان ووصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها جارة حسنة النية وصادقة، وأضاف: "نحن نعتبر إيران جارتنا الطيبة ونحاول أن نكون جارًا جيدًا وموثوقًا به لإيران أيضًا. لقد عاشت بلداننا جنباً إلى جنب لسنوات طويلة، وعلينا أن نسعى جاهدين لبناء بلداننا وأممنا على طريق الرخاء والتقدم، دون الحاجة إلى الأجانب".

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة الدينية والثقافية واللغوية العميقة بين البلدين والمواقف المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضية فلسطين، قال أمير خان متقي: "بعد 47 عامًا، حققت أفغانستان حكومة مركزية، وانتهت فترة الاحتلال، وتعيش جميع المجموعات العرقية في جو من التعايش والأخوة. ومن خلال تبني سياسة متوازنة، فإننا نسعى إلى تحقيق مشاركة بناءة وأوسع نطاقا مع الدول الإقليمية، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ولفت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وقال: "حاليا وصلت زراعة المخدرات في أفغانستان إلى الصفر وتم طرد جماعة داعش الإرهابية بشكل كامل من أراضينا، ونأمل أنه بمساعدة ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستصبح أفغانستان طريقا آمنا للتجارة والعبور الإقليمي".

وأعرب وزير خارجية أفغانستان عن تقديره الخالص لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لملايين اللاجئين الأفغان، وقال: "نحن نحاول إعداد الأرضية تدريجياً لعودة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم. نريد تحرير الحدود من التهديدات وتحويلها إلى فرص مشتركة، ومن خلال توسيع التعاون الاقتصادي سنرفع العلاقات التجارية مع إيران إلى مستوى عالٍ".

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