بقائي: اسم الشاعر عمر الخيّام خالد في الذاكرة الثقافية العالمية

وفي منشور بمناسبة يوم إحياء ذكرى الفيلسوف والرياضي والفلكي والشاعر الإيراني الكبير عمر الخيّام كتب بقائي على منصة "إكس" مساء الأحد: اليوم هو يوم احياء ذكرى الحكيم عمر الخيام النيشابوري، الفيلسوف والرياضي والفلكي والشاعر الإيراني العظيم الذي اسمه خالد ليس فقط في تاريخ العلوم الإيرانية، بل وفي الذاكرة الثقافية للعالم أيضًا.

واضاف: لم يكن الخيّام مجرد عالم؛ بل كان ايضا مفكراً مهتماً بالحقيقة. في عالم مضطرب ومتغير، كانت لديه نظرة ثاقبة ولغة عميقة في بحثه عن المعنى. تعتبر رباعياته شهادة على تأملات روح عظيمة في الوجود، والموت، والزمن، والإنسان.

انتهى ** 2342