١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85837029
T T
٠ Persons

سمات

بقائي: اسم الشاعر عمر الخيّام خالد في الذاكرة الثقافية العالمية

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٠١ ص
رمز الخبر: 85837029
بقائي: اسم الشاعر عمر الخيّام خالد في الذاكرة الثقافية العالمية

طهران / 19 ايار/مايو/ارنا- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي إن اسم الفيلسوف والرياضي والفلكي والشاعر الإيراني الكبير عمر الخيّام خالد ليس فقط في تاريخ العلم الإيراني، بل وفي الذاكرة الثقافية للعالم أيضًا.

وفي منشور بمناسبة يوم إحياء ذكرى الفيلسوف والرياضي والفلكي والشاعر الإيراني الكبير عمر الخيّام كتب بقائي على منصة "إكس" مساء الأحد: اليوم هو يوم احياء ذكرى الحكيم عمر الخيام النيشابوري، الفيلسوف والرياضي والفلكي والشاعر الإيراني العظيم الذي اسمه خالد ليس فقط في تاريخ العلوم الإيرانية، بل وفي الذاكرة الثقافية للعالم أيضًا.

واضاف: لم يكن الخيّام مجرد عالم؛ بل كان ايضا مفكراً مهتماً بالحقيقة. في عالم مضطرب ومتغير، كانت لديه نظرة ثاقبة ولغة عميقة في بحثه عن المعنى. تعتبر رباعياته شهادة على تأملات روح عظيمة في الوجود، والموت، والزمن، والإنسان.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .