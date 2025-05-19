١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٥ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85837129
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ایران ترفض ادعاءات بیان قمة جامعة الدول العربیة بشأن الجزر الثلاث فی الخلیج الفارسی

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٥ ص
رمز الخبر: 85837129
ایران ترفض ادعاءات بیان قمة جامعة الدول العربیة بشأن الجزر الثلاث فی الخلیج الفارسی

طهران/ 19 ايار/مايو/ارنا-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجیة بشدة المزاعم الواردة فی البیان الختامی للقمة العربیة فی بغداد بشأن الجزر الإیرانیة الثلاث، تنب الکبرى وتنب الصغرى وأبو موسى.

وأكد "إسماعيل بقائي" اليوم الاثنين 19 مايو/أيار أن الجزر الثلاث تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي ادعاء في هذا الصدد مخالفاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي و انتهاكا لوحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية، فضلاً عن مبدأ حسن الجوار وتعتبر إثارة مثل هذه القضية في البيان الختامي للقمة العربية أمراً غير مقبول.

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة جامعة الدول العربیة بأن تراعی الحقائق التاریخیة والجغرافیة الثابتة فی صیاغة مواقفها، بدلاً من طرح الادعاءات التی لا أساس لها من الصحة وأن تسعى لتعزیز التفاهم والعلاقات بین دول المنطقة.

انتهی**1426

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