مسؤول يمني: زيارة ترامب إلى دول عربیة في المنطقة كانت للابتزاز ونهب الثروات

وانتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، بشدة العلاقات المالية للدول العربية في الخليج الفارسي مع الولايات المتحدة، معتبرا زيارات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إلى الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي بأنها محاولة واضحة للابتزاز ونهب ثروات هذه الدول.

وقال: ترامب جاء إلى المنطقة ليس من أجل تقدم هذه الدول، بل من أجل أخذ الأموال واستغلالها اقتصاديا.

وأضاف: إن الثروات التي تتدفق على الولايات المتحدة من هذه البلدان ينبغي أن تُنفق على الأقل على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولكن هذه الموارد تُخصص لتعزيز قدرة أميركا على مواصلة دعم الكيان الصهيوني.

وأشار الحوثي إلى صمت بعض الحكومات العربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وقال: إن بعض الأنظمة العربية تعاني من حالة من الضعف النفسي والفشل، وهي غير قادرة على استخدام أدواتها الدبلوماسية، حتى قطع العلاقات مع الاحتلال.

وزار الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، مؤخرا ثلاث دول عربية ضمن جولة في المنطقة.

وشملت زيارة ترامب قطر والإمارات بالإضافة إلى السعودية، وقالت واشنطن إن هدفها تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول العربية في الخليج الفارسي.

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