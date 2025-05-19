اجتماع وزراء العلوم في الدول الإسلامية ینطلق في طهران

انطلقت اليوم الاثنين أعمال الاجتماع الثاني لوزراء التعليم العالي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يُعقد على مستوى وزراء العلوم في الدول الإسلامية، بعد أن افتتح في طهران يوم الأحد الموافق 18 مايو/أيار.

ومن المقرر أن يلقي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا عارف كلمة خلال اليوم الثاني من المؤتمر.

وسيناقش الوزراء خلال الاجتماع استنتاجات مناقشات لجنة الخبراء والبيان الختامي للقاء، كما سيتبادلون وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون العلمي بين الدول الأعضاء.

وقد انطلق هذا الاجتماع الدولي، الذي تستضيفه وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأحد بمؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش اجتماع الخبراء من الدول الأعضاء.

ويركز هذا الاجتماع الدولي بشكل خاص على توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي.

والهدف الرئيس لهذا الاجتماع هو إعداد ومراجعة أول وثيقة متعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الإسلامية وهي الوثيقة التي من المفترض أن ترسم مساراً جديداً في تعزيز التفاعلات العلمية والتعليمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي.

كما سيقوم وزراء العلوم بزيارة معرض أحدث إنجازات المعرفة الأساسية والأكاديمية الإيرانية، وتوقيع اتفاقيات التعاون التعليمي والبحثي والعلمي، وعقد لقاءات ثنائية بين الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع وكبار المسؤولين العلميين.

و انطلق الاجتماع امس الأحد في فندق سبيناس بالاس بطهران، بحضور مسؤولين علميين وأكاديميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة إسلامية.

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