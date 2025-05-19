الاحتلال يثأر من المستشفيات لمنعها من علاج الجرحى

وقال إبو سليمة: إننا لا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى مع تدفق أعداد كبيرة منهم.

وأضاف: تم نقل 500 شهيد وأكثر من 1000 جريح خلال 4 أيام إلى المستشفى.

وتابع قائلا: إن الاحتلال الصهيوني استهدف متعمدا للمنظومة الصحية ولقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة.

وأعلن أبو سليمة عن وفاة مريضين بالكلى قبل ساعتين بسبب غياب المستلزمات الطبية.

وقال: إننا نفاضل بين الجرحى والمرضى بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطبية1

وفي اليوم الـ63 من استئناف الكيان الصهيوني هجماته على قطاع غزة، لا تزال المنطقة بأكملها هدفا للقصف العنيف، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وأعلنت مصادر إخبارية أن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أصبح محاصرا بالدبابات والآليات المدرعة لجيش الاحتلال، ويتعرض المستشفى لإطلاق النار، كما انقطع التواصل مع الطاقم الطبي والمرضى داخله.

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