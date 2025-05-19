وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي

وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية توسيع العلاقات الثنائية والتفاعلات بينهما کما بحثا حول القضايا الثنائية والإقليمية و أهم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

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