وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي

وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية توسيع العلاقات الثنائية والتفاعلات بينهما کما بحثا حول القضايا الثنائية والإقليمية و أهم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
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طهران/ 19 ايار/مايو/ارنا-التقى وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي" اليوم الاثنين 19 أيار/مايو، وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" .
وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية توسيع العلاقات الثنائية والتفاعلات بينهما کما بحثا حول القضايا الثنائية والإقليمية و أهم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
انتهی**1426
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