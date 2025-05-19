١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85837652
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وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ م
رمز الخبر: 85837652
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي

طهران/ 19 ايار/مايو/ارنا-التقى وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي" اليوم الاثنين 19 أيار/مايو، وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" .

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وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية توسيع العلاقات الثنائية والتفاعلات بينهما کما بحثا حول القضايا الثنائية والإقليمية و أهم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

انتهی**1426

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