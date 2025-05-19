كتائب القسام تنفذ كمينا محكما في قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة

واشارت “القسام”، في بيان لها اليوم، أن "مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال تنفيذ كمين مركب في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع”.

وخلال هذا الكمين، أوضحت “القسام”، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات صهيونية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية أخرى.

وذكرت الكتائب ايضا، بأن مقاتليها “أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح”؛ لافتة إلى أنهم “رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء يوم الجمعة الماضي”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش "الإسرائيلي" على بيان “القسام” هذا.

وفي 9 مايو/ أيار الجاري، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش "الإسرائيلي" وذلك بعد السماح بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 856 ضابطا وجنديا بينهم 8 منذ استئنافه الإبادة في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، وفق بياناته المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا صهيونيا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا لما يعلنه الكيان الصهيوني، يُتهم جيش هذا الكيان بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

انتهى ** ح ع

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المصدر / راي اليوم