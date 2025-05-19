١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85837765
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مستشار الرئيس الإيراني : الحكومة تتطلع إلى تحقيق التوازن في السياسة الخارجية

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١٩ م
رمز الخبر: 85837765
مستشار الرئيس الإيراني : الحكومة تتطلع إلى تحقيق التوازن في السياسة الخارجية

طهران /19 أيار/ مايو/ إرنا- نوه مستشار الرئيس الإيراني للشؤون السياسية "مهدي سنائي" بحضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتزامن في اتحادات أوراسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس؛ قائلا : إن هذه الحكومة تسعى في الوقت نفسه إلى تسوية القضايا مع العالم وتحقيق التوازن في السياسة الخارجية.

وصرح "سنائي" اليوم الاثنين خلال منتدى حوار طهران : ان السمة البارزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نشاطها في مجال السياسة الخارجية، وقوتها وأنشطتها الإقليمية، فضلا عن علاقاتها الثنائية مع الدول الاخرى وحضورها على الساحة الدولية.

وأضاف : يعتبر النظام والتقارب الإقليمي بين دول المنطقة من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية في ايران، قائلا : الأمر المؤكد هو الدور الذي لا يمكن إنكاره للجمهورية الاسلامية في النظام الإقليمي وتطورات المنطقة.

وتابع مستشار الرئيس الايراني : تعد منطقة أوراسيا - آسيا الوسطى والقوقاز - جزءا من أولويات السياسة الخارجية لإيران، وعلى الرغم من أن الحكومة الرابعة عشرة ليست مناهضة للغرب وتدرك ضرورة تسوية القضايا مع العالم وأن الحظر الطويل الأمد يمكن أن تكون مؤلما للبلاد، إلا أنها تسعى لتحقيق التوازن في السياسة الخارجية؛ منوها بأن منطقة أوراسيا مدرجة على جدول أعمال السياسة الخارجية للحكومة بشكل جدي وستبقى كذلك.

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